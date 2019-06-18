15 Октября 2020
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Дмитрий Медведев, Вероника Скворцова, роддом, родильный дом (2019) | Фото: kremlin.ru

Эксперты предсказали убыль населения России до 100 млн человек

Население России может уменьшиться, пробив нижнюю границу в 100 млн человек.

Как говорится в докладе ООН, посвященном демографической ситуации в мире, это может произойти к 2078 году. Согласно пессимистическому прогнозу, число проживающих в РФ человек может упасть почти на треть: со 145 млн до 99,7 млн. Оптимистичный сценарий предполагает, что население страны увеличится к концу века до 160 млн человек.

Как следует из документа организации, в настоящее время соотношение мужчин и женщин в России — 86,4 на 100. Незначительный рост этого показателя ожидается лишь к 2060 году, когда число мужчин на 100 женщин может составить 90,2 человека.

Также эксперты прогнозируют, что население России будет стареть. В настоящий момент медианный возраст жителя страны составляет 39,6 года. Как ожидается, он увеличится до 44 лет. Это может произойти к 2035 году, сообщает Lenta.ru.

Напомним, в марте Росстат ухудшил прогноз численности населения России, следует из опубликованного зимой бюллетеня "Предположительная численность населения Российской Федерации до 2035 года". В нынешнем высоком варианте рождаемость уже ожидается ниже, что само по себе показательно. В целом он предполагает рост к 2035 году: рождаемости - до 1,89 детей на женщину, ожидаемой продолжительности жизни - до 81,5 лет, а ежегодного миграционного прироста - до 450 тыс. В этом случае население достигнет только 153 млн, но исключительно за счет миграции, так как даже это снижение смертности и увеличение рождаемости не дадут суммарного естественного прироста, который будет около нуля.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в прошлом году Росстат изменял прогноз в сторону улучшения, ожидая при высоком варианте роста населения до 157 млн, что распространили все СМИ. Это, однако, было основано на том, что рождаемость будет расти (до 2 детей на женщину), смертность - и дальше снижаться, а миграционный прирост - увеличиваться, что является маловероятным, поскольку не подтверждается статистикой.

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Эксперты предсказали убыль населения России до 100 млн человек

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Теги: убыль населения, демография, рождаемость



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