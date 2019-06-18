Кудрин рассказал об угрозе "социального взрыва" из-за бедности

Если уровень бедности в России не замедлит рост, в стране может произойти "социальный взрыв".

Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Так он ответил на вопрос журналиста и телеведущего Владимира Познера, который взял у политика интервью на "Первом канале". Как считает экономист, сегодня в России за чертой бедности находится 12,5 млн человек. По словам Кудрина, его командой подготовлены предложения, "которые бы на 30-40% сразу бы уменьшили количество таких бедных в семьях".

Среди них была идея материнского капитала, а также пособия на первого ребенка в семье. По словам главы Счетной палаты, выделенная на выплаты сумма посильна для бюджета, сообщает РИА "Новости".

Ранее Кудрин заявил, что по итогам 2019 года экономический рост будет ниже 1%. "По моему прогнозу, ниже 1% рост будет", - сказал он. Официальный прогноз по росту ВВП Минэкономразвития на 2019 год составляет 1,3%.

Кудрин также подчеркнул, что потенциал роста российской экономики в ближайшие годы не превысит 2%.

"Мы не достигнем планки в 3% и выше, чтобы выйти на темпы выше среднемирового роста. Мы не проводим для этого достаточно энергично структурные меры и не укрепляем эти институты", - считает он.

Кудрин добавил, что пока не принимается мер по исправлению ситуации и повышению доверия к государственным институтам.

"Пока улучшений не будет, инвестиции не пойдут", - отметил глава Счетной палаты.