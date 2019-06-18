Власти Кубани объяснили большое число онкозаболеваний в регионе

Большое число больных онкологическими заболеваниями в Краснодарском крае зафиксировано из-за высокой активности солнца и переезжающих пенсионеров.

Об этом сообщили в региональном Минздраве. "В Краснодарский край традиционно переезжают жить люди пенсионного возраста, а это именно тот контингент, который наиболее подвержен онкозаболеваниям. Кроме того, у нас солнечный регион, а ультрафиолетовые лучи увеличивают риск возникновения злокачественных новообразований",— говорится в сообщении министерства.

Там уточнили, что распространенность рака в регионе всегда была выше, чем в других регионах страны.

Ранее российский Минздрав назвал регионы с самым высоким уровнем заболевания раком. В тройку вошли Курская область, Мордовия и Краснодарский край, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, в России в ближайшее время появится препарат для лечения меланомы. Новый российский лекарственный препарат прошел клинические исследования.

Как сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, в ближайшие месяцы он будет зарегистрирован. Его название - "анти-PD-1". Препарат оказался эффективным, он работает даже тогда, когда процесс образования метастазов уже запущен, отметила Скорцова.

Кроме того, по словам министра, сегодня в разработке находятся различные новые методы диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Глава Минздрава напомнила, что выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях позволяет существенно улучшить прогноз выздоровления пациента.

Ранее Скворцова сообщила, что добиться регресса онкологического заболевания в будущем будет возможно с помощью индивидуального "коктейля" из нескольких препаратов. Над разработкой персональных лекарств сейчас работает российская медицина, рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.