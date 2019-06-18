Макрон выступил против выхода РФ из Совета Европы

Париж хочет, чтобы Москва осталась в Совете Европы.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. "Это негативно отразилось бы на той цели, к которой мы стремимся, а также на российских гражданах и всех тех, кто видит в СЕ средство защиты своих прав", - сказал глава республики.

Он отметил, что Париж не ставит перед собой отмену антироссийских санкций, сообщает "Российская газета".

Как сообщалось, в мае министры иностранных дел стран-членов Совета Европы (СЕ) приняли решение, которое делает возможным возвращение России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. Решение было принято на заседании в Хельсинки, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу СЕ.

Министры подчеркнули, что все государства-члены должны иметь право на равных условиях участвовать в двух уставных органах СЕ - Комитете министров и ПАСЕ, а также чтобы делегации всех стран-членов могли принять участие в июньской сессии ПАСЕ для выбора генсека и судей ЕСПЧ.

Постпред Украины при СЕ Дмитрий Кулеба назвал это решение "позорным".

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году ПАСЕ приняла резолюцию с осуждением действий России, которые охарактеризовала как "аннексию". А в начале января 2015-го лишила российскую делегацию права голоса. Москва в ответ приостановила свою деятельность в организации, и в июне 2017 года заморозила треть взносов в СЕ.