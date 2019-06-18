Российские истребители перехватили американские бомбардировщики

Российские истребители Су-27 за день перехватили два американских стратегических бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress.

По данным Национального центра управления обороной, самолеты В-52Н Военно-воздушных сил США 17 июня приближались к российским границам в разных регионах. Один из них был перехвачен над Черным морем, второй — над Балтийским. В воздух пришлось поднять Су-27. Полеты истребителей проходили по международным правилам, сообщает ТАСС.

Напомним, в марте Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика В-52.

Кадры полета B-52 над нейтральными водами Балтийского моря ведомство опубликовало на своей странице в YouTube.

После того как самолет ВВС США изменил траекторию и направился в сторону от границы РФ, Су-27 вернулись на аэродром базирования.

19 марта стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress был также замечен у границ России. Самолет больше полутора часов летал в районе Калининградской и Ленинградской областей. Лайнер взлетел с британской авиабазы Фэйрфорд.