Рейтинг Путина продолжает падение

Опубликован новый рейтинг доверия российским политикам.

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, рейтинг президента РФ Владимира Путина снизился, несмотря на новую методику проведения опроса.

Как показало исследование, проведённое с 3 по 9 июня, о доверии к главе государства заявили 71,7% россиян, в то время как неделей ранее Путину доверяли 72,4% опрошенных.

О недоверии президенту заявил каждый четвёртый респондент – по сравнению с предыдущей неделей этот показатель незначительно, но вырос, сообщает радио "Свобода".

Как сообщалось ранее, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, с 20 по 26 мая рейтинг Путина составлял 30,5%, что стало новым минимумом с 2006 года. Прошлый антирекорд Путина был зафиксирован неделей ранее - 31,7%.

Исследование проводилось открытым методом - респонденты сами называли политиков, которым они доверили бы решение важных государственных вопросов.

Напомним, социологический ВЦИОМ поправил резко пошатнувшийся рейтинг президента Владимир Путина. 25 мая Центр изучения общественного мнения опубликовал тревожную аналитику о снижении лояльности граждан к своему лидеру до рекордных 31,7%. Но уже спустя неделю, социологи пересмотрели методику подсчета и исправились - теперь президенту доверяют 72% россиян.