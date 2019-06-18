Креативный капитал и "5Т": как Тюмень готовится к масштабному форуму "УТРО-2019"

20 июня в Тюмени стартует самый масштабный на Урале молодежный форум "УТРО-2019". Эта яркая площадка, на которой каждый год в первый летний месяц на 10 дней собираются вместе молодые люди и девушки из шести уральских регионов и получают неформальное образование. За восемь лет существования "УТРО" посетили более 10 тыс. участников, они представили и защитили более тысячи социальных, инновационных и бизнес-проектов. Суть форума — благодаря выигранным грантам инициативные уральцы развивают проекты в своих регионах, тем самым строя будущее всей страны.

Форум пройдет традиционно в две смены: с 20 по 25 июня и с 25 по 30 июня. Непосредственные участники — парни и девушки от 18 до 35 лет, на вторую смену приедет своеобразная сборная всей России в составе 50 человек. Это IT-специалисты, молодые политики, контент-мейкеры, актеры, музыканты, экологи, представители рабочих профессий, общественные деятели, спортсмены и многие другие. Организаторы форума открыли для Накануне.RU некоторые тайны предстоящего грандиозного события.

Программный директор форума "УТРО-2019" Юлия Каргаполова отметила, что уже сама площадка — уникальна, форум в этом году пройдет на территории Тюменского кадетского президентского училища.

"Нахождение непосредственно в городе — это возможность привезти большее количество экспертов, разных талантливых людей. Также это возможность в один из дней форума выехать на улицы Тюмени и познакомиться с некоторыми общественными пространствами. Всего за 2 смены — а это 1230 участников — гости будут посещать лекции, мастер-класс, различные образовательные события и культурно-досуговую программу", — отметила Юлия.

Тюмень, как всегда, готовится к мероприятию очень серьезно, привлечено много сообществ, которые будут проводить так называемые вечерние активности различного плана — это и творческие мастер-классы, интеллектуальные битвы, мозгобойни, спортивные соревнования, будет и экстремальный забег — как именно он будет организован, пока остается тайной.

Уникальность форума этого года — это сама его тематика, креативный капитал. Таким было предложение тюменского оргкомитета.

"Для нас это вызов, связанный с изменениями в целом в современном мире, и сейчас запрос на новых специалистов и на креативные качества молодого человека, как способ нестандартно мыслить и нестандартно решать те или иные проблемы в условиях ограниченных ресурсов — поэтому общеобразовательная программа построена на том, как меняется мир, какие есть тренды, как меняются профессии. Также будем изучать конкретные креативные техники — как можно свой мозг "прокачивать", — сообщила Юлия Каргаполова.

Исходя из темы форума организаторы подбирали экспертов. В Тюмень приедут приедут Дмитрий Волков — Ex-директор по развитию образовательных технологий АНО ДПО "Корпоративный университет Сбербанка", генеральный директор консалтинговой компании "Второй пилот" и автор книги "Сложные переговоры с подчиненными" Павел Сивожелезов, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, руководитель проекта "Атлас новых профессий", ведущий эксперт проекта по разработке методики прогнозирования потребности в рабочих кадрах "Skills Technology Foresight" Дмитрий Судаков и многие другие.

Каждая тематическая площадка, а их на форуме 12, будет нести в себе историю про новые подходы. Неважно, идет разговор про экологию или политику, добровольчество или творчество. Участники будут говорить о новых технологиях и о том, как та или иная сфера будет меняться дальше. Все это сделано для того, чтобы молодые люди, которые через 10 лет начнут принимать решения в своих профессиях, были в повестке международной интеграции и чтобы их решения были взвешенными, качественными и вели к общему развитию региона и страны в целом.

В Тюмени последние годы тема креативного капитала очень активно прокачивалась и развивалась, два года назад была запущена программа развития креативных индустрий, начали появляться общественные пространства, заработал молодежный театральный центр в абсолютно новом современном формате, также в новом формате запустили музей имени Словцова, открывается еще одно креативное пространство на набережной.

12 площадок — это 12 так называемых "Уралов": в первую смену это "Урал политический", "Урал городской", "Урал цифровой", "Урал экологичный", "Урал предприимчивый" и "Урал международный". Во вторую — "Урал творческий", "Урал патриотичный", "Урал добровольческий", "Урал трудовой", "Урал медийный" и "Урал профсоюзный".

"Программа форума очень разнообразна. У каждого "Урала" будет своя специфика, будут и лекции — это как основа, как передача знаний, которые уже есть у экспертов. Есть тренинги, в которых молодые люди будут пробовать на примере своих проектов применять те или иные технологии. Есть мозговые штурмы и обсуждения, а на "Урале творческом" у них вообще будет постановка мюзикла, и они через вот такую практику будут обсуждать, как меняется спрос на творческие продукты", — рассказывает Юлия Каргаполова.

Еще одно новшество этого года — арт-деревня. Это творческое пространство с шестью зонами, объединенными общим кругом. Площадки будут с одной стороны знакомить ребят с регионами УрФО, а с другой — знакомить участников друг с другом, там можно провести любое свое мероприятие, пообщаться, доделать дела после лекций.

"На открытии форума будет запущена своеобразная история "5Т", и эти пять Т будут преследовать нас всех на протяжении всего форума. Суть теории креативного капитала в том, что его составляющими являются технологии, талант, толерантность, плюс к ним мы добавляем четвертую Т — это Тюмень, и пятую — это театр. Открытие форума пройдет в формате импровизационного шоу с небольшой театральной постановкой про креативный капитал", — рассказала Юлия.

Надежда Кадеева, организатор "Урала добровольческого", в разговоре с Накануне.RU отметила, что впервые площадку организует областной координационный центр по развитию добровольчества в Тюменской области.

"Команда у нас молодая, мы с удовольствием откликнулись на общую тематику креативного капитала и в этом году мы составили совершенно новую программу. Это будут практики и тренинги, минимум лекций. Будут озвучены такие темы как "Развитие добровольчества", мы поговорим о том, как управлять своими проектами, как находить новые креативные решения, потому что добровольцы решают своими проектами одни и те же социальные проблемы", — отметила Надежда.

Исполнительный директор форума "УТРО-2019" Владислав Татаринцев рассказал Накануне.RU, что в этом году изменилась и система грантовой поддержки проектов.

"Последние годы 1 смена считалась окружной, а 2 смена — федеральной. На первой смене были одни правила для грантового конкурса, на второй — другие. И получалось так, что люди, будучи на одном форуме, получали деньги абсолютно по разным условиям и в разные сроки. Например, в какой-то из прошлых лет участники первой смены получили деньги сразу после форума, а вторая смена только в сентябре. В этом году мы договорились с Федеральным агентством по делам молодежи, и они пошли нам навстречу — теперь на обеих сменах действуют одинаковые правила игры, уже доступна регистрация своего проекта, плюс увеличена максимальная сумма на один проект в 10 раз. Если раньше это было максимум 300 тыс. руб., то в этом году 3 млн руб.", — сообщил он.

Участники форума будут жить в корпусах, где до этого проживали кадеты училища. Это своеобразные кубрики, состоящие из двух жилых комнат, в каждой по две кровати, шкаф и тумбочки. У комнат имеется общая гардеробная, коридор и ванная комната с туалетом. По словам организаторов, безопасность участников также будет на высшем уровне. Помимо сотрудников училища, за порядком будут следить и сотрудники правоохранительных органов.

Приглашения на форум уже отправлены всем главам уральских регионов, также на "УТРО" ждут полпреда президента в УрФО Николая Цуканова.