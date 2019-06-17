14 Октября 2020
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Общество Москва
Генеральная прокуратура, генпрокуратура (2018) | Фото: nakanune.ru

Прокуратура продолжает проверку информации об уклонении сына Венедиктова от призыва в армию

Ситуация, как говорят, с предполагаемым "откосом от армии" сына известного журналиста - либерала, главреда "Эхо Москвы" Венедиктова получила продолжение. Как выясняется, Федеральное агентство новостей ждет ответ на запросы, направленные редакцией в надзорные органы по поводу возможного уклонения от армии сына главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

Журналисты ФАН провели собственное расследование после того, как, предположительно, единственный сын известного либерала был замечен в нелегальном столичном баре. Венедиктов-младший, как писали пользователи соцсетей, работал барменом в кальянной, торгуя суррогатным алкоголем и даже, возможно, заведуя «черной бухгалтерией».

скан, в контакте, венедиктов,(2019)|Фото:скан, vk.com

Не исключено, что он продавал суррогат, следуя сбытовой и ценовой политике хозяев заведения, не имеющих лицензии на продажу алкоголя. Более того, журналисты предположили, что за ним числится и другое. Вероятно, Венедиктов при помощи отца ввел в заблуждение государственные органы.

Главред помог сыну «откосить» от армии, «эвакуировав» его накануне призыва за пределы России. Согласно постановлению правительства от 2006 года №719 «Об утверждении Положения о воинском учете», граждане, постоянно проживающие за рубежом, не подлежат воинскому учету.

Журналист ранее хвастался связями в «высоких кабинетах» и тем, что вывез из страны одну из сотрудниц издания. Теперь его коллеги по профессии решиши выяснить, кто именно помог ему вывезти сына, чтобы получить законное основание «откосить» от службы по призыву. И, конечно, особенно интересно - правда ли, что все это время Венедиктов-младший спокойно торгует в кальянной «Гамачная №1 Ежик в тумане». И как ему это удается?

Редакция ФАН обратилась в Генеральную прокуратуру и прокуратуру Москвы с просьбой проверить имеющуюся информацию и сообщить о результатах. Пока, сообщают в редакции, был получен только формальный ответ: запрос агентства перенаправили в адрес военного комиссариата Москвы в начале июня.

Издание, в соответствии с законом «О СМИ», повторно направило запросы в контролирующие органы. Необходимо отметить, что весенний призыв в Москве завершится 15 июля. Алексей Венедиктов сложившуюся ситуацию никак не комментирует, вполне вероятно, дожидаясь окончания призывной кампании.

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Прокуратура продолжает проверку информации об уклонении сына Венедиктова от призыва в армию

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Теги: алексей венедиктов, эхо москвы, сын журналиста, весенний призыв, откос от армии



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