Филарет: "ПЦУ" неканоническая, а ее епископат липовый

Лидер раскольнического киевского "патриархата" Михаил Денисенко-Филарет заявил, что "единая церковь" ("ПЦУ"), которая была создана в результате объединения двух неканонических структур в декабре прошлого года, тоже неканоническая. Об этом он сказал на "Украинском радио", сделав ряд других важных признаний.

"Не называйте "ПЦУ" канонической церковью, не утверждайте неправду. Она не признана другими церквями канонической, а признана только одним вселенским патриархом. Какая же она каноническая, когда с "митрополитом Епифанием" никто не служит, кроме вселенского патриарха? Эта церковь только говорит, что она каноническая. А если она каноническая, то почему 10 июня, когда "митрополит Епифаний" поздравлял вселенского патриарха и там были представители Александрийского Патриарха, Иерусалимского и Элладской Церкви, они не служили с ним? А потому, что эти церкви Епифания не признают как канонического главу", - сказал Денисенко.

Также он отметил, что не признает "снятие" анафемы главой Фанара патриархом Варфоломеем, так как никогда не признавал саму анафему.

"Если я был под анафемой, то это означает, что все эти епископы ("ПЦУ") недействительны. И Епифаний не только не является митрополитом - он даже не священник. Если вселенский патриарх снял с меня анафему в 2018 году, то весь епископат недействителен!" - подчеркнул Денисенко.

Его рассуждения имеют чрезвычайно большое значение. Как бывший иерарх Церкви, он понимает, что все совершенные им рукоположения духовенства, совершенные под запретом или анафемой, недействительны, поскольку в духе гордыни, вражды и противопоставления себя Церкви таинство хиротонии не может совершаться. Поэтому он признает, что и весь украинский раскольнический епископат липовый. В том числе новый лидер Сергей Думенко-Епифаний. Однако Денисенко делает этот вывод, исходя из своих корыстных интересов: присваивает единственно себе канонический статус, как человека, имевшего каноническое рукоположение, и ведет от себя киевский "патриархат", который и собирается восстановить на соборе 20 июня.

Бывший спикер его "патриархата" Иван Зоря-Евстратий, который перешел на сторону Думенко, заявил, что все последние действия Денисенко-Филарета можно объяснить возрастными изменениями - ему 90 лет. Возможно, Зоря прав: именно на склоне лет Денисенко все же вспомнил о церковных канонах. Вряд ли это поможет ему вернуться в каноническую Церковь, но еще раз совершить раскол он вполне может. Денисенко подчеркивает, что он "патриарх" и будет им до смерти, а значит, является главным и в этом статусе должен управлять.

Напомним, раскольники пригрозили Филарету отлучением, если он созовет собор киевского "патриархата" и восстановит его.