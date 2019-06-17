14 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Михаил Денисенко, Филарет, раскол, церковь (2017) | Фото: cerkva.info

Филарет: "ПЦУ" неканоническая, а ее епископат липовый

Лидер раскольнического киевского "патриархата" Михаил Денисенко-Филарет заявил, что "единая церковь" ("ПЦУ"), которая была создана в результате объединения двух неканонических структур в декабре прошлого года, тоже неканоническая. Об этом он сказал на "Украинском радио", сделав ряд других важных признаний.
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"Не называйте "ПЦУ" канонической церковью, не утверждайте неправду. Она не признана другими церквями канонической, а признана только одним вселенским патриархом. Какая же она каноническая, когда с "митрополитом Епифанием" никто не служит, кроме вселенского патриарха? Эта церковь только говорит, что она каноническая. А если она каноническая, то почему 10 июня, когда "митрополит Епифаний" поздравлял вселенского патриарха и там были представители Александрийского Патриарха, Иерусалимского и Элладской Церкви, они не служили с ним? А потому, что эти церкви Епифания не признают как канонического главу", - сказал Денисенко.

Также он отметил, что не признает "снятие" анафемы главой Фанара патриархом Варфоломеем, так как никогда не признавал саму анафему.

"Если я был под анафемой, то это означает, что все эти епископы ("ПЦУ") недействительны. И Епифаний не только не является митрополитом - он даже не священник. Если вселенский патриарх снял с меня анафему в 2018 году, то весь епископат недействителен!" - подчеркнул Денисенко.

Его рассуждения имеют чрезвычайно большое значение. Как бывший иерарх Церкви, он понимает, что все совершенные им рукоположения духовенства, совершенные под запретом или анафемой, недействительны, поскольку в духе гордыни, вражды и противопоставления себя Церкви таинство хиротонии не может совершаться. Поэтому он признает, что и весь украинский раскольнический епископат липовый. В том числе новый лидер Сергей Думенко-Епифаний. Однако Денисенко делает этот вывод, исходя из своих корыстных интересов: присваивает единственно себе канонический статус, как человека, имевшего каноническое рукоположение, и ведет от себя киевский "патриархат", который и собирается восстановить на соборе 20 июня.

Бывший спикер его "патриархата" Иван Зоря-Евстратий, который перешел на сторону Думенко, заявил, что все последние действия Денисенко-Филарета можно объяснить возрастными изменениями - ему 90 лет. Возможно, Зоря прав: именно на склоне лет Денисенко все же вспомнил о церковных канонах. Вряд ли это поможет ему вернуться в каноническую Церковь, но еще раз совершить раскол он вполне может. Денисенко подчеркивает, что он "патриарх" и будет им до смерти, а значит, является главным и в этом статусе должен управлять.

Напомним, раскольники пригрозили Филарету отлучением, если он созовет собор киевского "патриархата" и восстановит его.

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Филарет: "ПЦУ" неканоническая, а ее епископат липовый

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Теги: Украина, церковь, раскол, Михаил Денисенко, Филарет



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