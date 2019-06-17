Выпущенный под залог экс-начальник СвЖД найден мертвым в доме на Рублевке

Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал ОАО "РЖД") Алексей Миронов, обвиненный во взяточничестве и недавно освобожденный из-под домашнего ареста под залог в 5 млн руб., найден мертвым. Предположительно, он покончил с собой в собственном доме в Подмосковье на Рублевском шоссе.

Mash сообщает, что Миронов сильно переживал из-за обвинений и убитой репутации, пытался добиться справедливости и вернуться на железную дорогу. Baza уточняет, что за час до гибели Алексей встречался со своим давним знакомым Сергеем Комиссаровым, жаловался ему на плохое самочувствие, но о своих намерениях не сообщал.

Миронова задержали в середине декабря прошлого года. Он подозревался в получении крупной взятки, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Сам он называл произошедшее провокацией. Изначально железнодорожника заключили под стражу, но в феврале вместо СИЗО он был отправлен под домашний арест. 12 июня Ленинский районный суд Екатеринбурга выпустил бывшего главу Свердловской железной дороги под залог в 5 млн руб. Эту сумму ему нужно было внести до 21 июня 2019 г