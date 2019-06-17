14 Октября 2020
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Совхоз имени Ленина (2017) | Фото: Накануне.RU

Суд оставил в силе решение об отобрании у Грудинина совхоза

Московский областной суд отклонил апелляцию директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на решение Видновского городского суда о передаче бывшей супруге Ирине двух третей совместного имущества, сообщает РАПСИ со ссылкой на источник в суде.
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23 апреля Видновский городской суд удовлетворил иск Ирины Грудининой к своему бывшему супругу Павлу Грудинину о передаче ей двух третей совместно нажитого имущества, в том числе средств на банковских счетах, акций совхоза и других ценных бумаг.

Напомним, на прошлой неделе прошли акции в поддержку директора совхоза имени Ленина, бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина. Сторонники народного предприятия считают, что в результате контрольный пакет акций может попасть в руки рейдеров, которые уничтожат сельскохозяйственное производство, а прилегающую к черте города землю отдадут под застройку.

О том, что судебный процесс – это очередная попытка рейдерской атаки на совхоз, говорит и сам Грудинин. По его словам, желание развалить сельхозимения было всегда.

"Я 25-й год уже директор, и за это время было уже пять рейдерских атак. Рейдерские атаки – это не только бандиты, но и поддерживающие их структуры – административные и правоохранительные, – заявил экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин в интервью телеканалу "Красная линия". – Сейчас мы видим самую серьезную атаку, которая длится с октября прошлого года. Еще даже тогда, когда я не знал, что меня могут выдвинуть в президенты России, депутат "Единой России" по Московской области обходил наших акционеров и пытался организовать начало этой рейдерской атаки. К январю, когда произошло выдвижение, уже было готово несколько судебных исков с обвинением совхоза и директора в неправомочных действиях".

Совхоз имени Ленина(2017)|Фото: Накануне.RU

По словам бизнесмена, во время избирательной кампании его обвинили во владении миллиардами, а бывшая супруга в это поверила.

"Хотя никаких миллиардов у меня нет. На нее вышел главный рейдер Москвы... Путем нечестных судов он получил первое решение суда", – предполагает Грудинин.

Директор совхоза уверен, что якобы за рейдерами стоят чиновники и крупные застройщики, которым нужна земля совхоза.

"Это борьба нового жизнеспособного социализма и олигархического капитализма, который разрушил страну", – подчеркнул Грудинин.

супруги Павел и Ирина Грудинины(2018)|Фото: 24smi.org

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Суд оставил в силе решение об отобрании у Грудинина совхоза

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Теги: павел грудинин, совхоз имени ленина, ирина грудинина, раздел имущества, акции, рейдерский захват



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