14 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
(2019) | Фото:

Почти 100% жителей прифронтовых районов ДНР негативно настроены в отношении инициатив Зеленского

96% жителей прифронтовых районов ДНР негативно относятся к действиям нового президента Украины Владимира Зеленского. А 99% не верят, что он сможет что-то изменить в плане разрешения конфликта. Таковы данные совместного опроса Донецкого национального университета и Луганского национального университета им. Т. Шевченко, который проводился в начале июня. Его погрешность составляет 3%, сообщает Донецкое агентство новостей.
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Напомним, в начале июня украинскую делегацию на встречах в Минске снова возглавил Леонид Кучма. Он неожиданно заявил, что Украина может снять блокаду Донбасса. Но затем на Украине поднялся вал недовольства и обвинений в предательстве, и Кучма отмежевался как от снятия блокады, так и от возможности одностороннего прекращения огня. После этого Зеленский заявил, что ВСУ будут жестко обстреливать ДНР и ЛНР. После его инаугурации обстрелы действительно усилились.

Сегодня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии фронта ухудшается с каждым днем.

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Почти 100% жителей прифронтовых районов ДНР негативно настроены в отношении инициатив Зеленского

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Донбасс, ДНР



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