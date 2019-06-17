Перед "прямой линией" из Шиеса вывозят технику и силовиков

За несколько дней до "прямой линии" президента России Владимира Путина с места строительства мусорного полигона на станции Шиес Архангельской области начался вывоз строительной техники. Активисты сообщают, что со стройплощадки уезжают силовики и ЧОПовцы, передает корреспондент Накануне.RU.

Технику вывозят на грузовых составах, рассказывают очевидцы с места событий. "В общей сложности состав состоит из 15-ти платформ. Это значит, что на нём может транспортироваться примерно половина находящейся на Шиесе техники!", - сообщает Игорь Точилов.

Помимо этого, с места уезжает ОМОН и сотрудники полиции.

"Весь тот беспредел что происходил на Шиесе, в один день исчез как по волшебству! Но люди считают что все это безобразие вернется после 20 числа, чтобы не Путин, Путин и так в курсе,что там происходит, а вся Россия по федеральным каналам увидела другую декорацию, другую картинку, а остались только одни только активисты и их палаточный городок вместе с заброшенной стройкой полигона!", - предполагает Яна Славянская. Она добавляет, что ранее работы по строительству полигона велись даже в ночное время.

Как сообщало Накануне.RU, на "прямую линию" поступило множество вопросов о строительстве полигона. В Архангельской области продолжаются акции протеста. Путин, комментируя ситуацию, заявлял, что вопрос со строительством мусорных полигонов должен решаться в диалоге с местными жителями.