14 Октября 2020
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Прямая линия, Сергей Собянин (2018) | Фото: Россия 24

Ученые предложили атаковать телефоны Прямой линии вопросами о "майских указах"

Российскую академию наук призвали отправлять на телефоны горячей линии общения с президентом Владимиром Путиным вопросы о повышении средней зарплаты научных сотрудников на 200% от средней по региону. Соответствующее обращение опубликовал на своем сайте Институт Дальнего Востока Российской академии наук.

"Ученый совет Института Дальнего Востока Российской академии наук (ИДВ РАН) на своем заседании 14 июня 2019 г. принял решение обратиться к Ученым советам Институтов РАН с предложением использовать предстоящую прямую линию общения с президентом РФ В.В. Путиным 20 июня 2019 г. в 12.00 мск и задать вопрос о ходе выполнения Указа № 597 от 07.05.2012 о повышении средней заработной платы научных сотрудников до уровня 200% от средней по региону", - говорится в сообщении.

О реакции коллег сотрудников ИДВ РАН на их обращение говорить пока рано. В Сибирском отделении наук корреспонденту Накануне.RU не смогли прокомментировать обращение коллег, сославшись на разницу во времени и конец рабочего дня. Также не удалось дозвониться по телефону приемной председателя Уральского отделения РАН.

Отметим, что в обращении ученого совета ИВД РАН речь идет о выполнении так называемых "майских указов", которые президент Владимир Путин принял в 2012 году, сразу после победы на выборах и инаугурации.

В Федерации независимых профсоюзов России Накануне.RU подтвердили, что вопрос реализации "майских указов", выпущенных еще на прошлом сроке президентства Владимира Путина, действительно остается актуальным.

"Регулярно сталкиваемся. Относительно недавно фиксировалось, в том числе и контролирующими инстанциями, в том числе и Алексеем Кудриным, руководителем Счетной палаты, которого трудно заподозрить в симпатиях к профсоюзам, что в ряде регионов эти указы просто не выполнены. Они [исполняются] с помощью игр со статистикой и повышения эксплуатации рабочих на полторы-две ставки. Недавно в Томске была акция, где учителя вышли на пикеты с требованиями повышения окладов. По сути, это же требование выполнения "майских указов" 2012 года, которые относятся к их зарплатам", - рассказал Накануне.RU заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков.

При этом от отметил, что эффективность акции ученых можно будет оценить по тому, сумеет ли их вопрос преодолеть "обработчиков" Прямой линии президента.

Социолог Борис Кагарлицкий в свою очередь отметил, что даже если вопрос и пройдет в эфир, будет задан Путину и получит положительный ответ, государство все равно не в силах исполнить "майские указы" 2012 года.

"Самое большее, что они смогут - сказать, что они за это возьмутся, и не выполнить. Не потому что нет денег. Денег как раз достаточно. Просто деньги эти расписаны между другими людьми и на совершенно другие цели", - прокомментировал Кагарлицкий.

Он добавил, что "майские указы" 2012 года в принципе были невыполнимы, потому что были составлены таким образом, что их можно было выполнять формально.

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Ученые предложили атаковать телефоны Прямой линии вопросами о "майских указах"

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Теги: Прямая линия, Владимир Путин, Кремль, Майские указы, РАН



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