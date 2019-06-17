Конгресс-центр сдан: крупнейший на Урале выставочный комплекс готов к международному саммиту GMIS-2019

Конгресс-центр МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", строительство которого осуществляла компания "Синара-Девелопмент" (входит в группу Синара), введен в эксплуатацию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выдало разрешение, которое подтверждает готовность объекта проводить мероприятия и прием гостей. Так, конгресс-центр станет основной площадкой для проведения Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS), который пройдет в уральской столице с 8 по 11 июля 2019 года.

Общая площадь объекта около 42 тыс. квадратных метров. Для бизнес-мероприятий появилось 13 конференц-залов и 26 переговорных с оборудованием для синхронных переводов на 8 языков.

Многофункциональный зал сможет вместить 5 тыс. человек. Зал оборудован современной мультимедийной системой и системой постановочного освещения, Для видеосопровождения деловых мероприятий и трансляции сценических инсталляций во время шоу предусмотрен экран размером 22*10 метров, состоящий из нескольких жидкокристаллических панелей, с возможностью трансформации.

В рамках проекта обустроена вся прилегающая к МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" территория площадью 20 га. Созданы рекреационные зоны, установлены навигационные стенды, организована парковка на 6 тыс. мест. Для отведения ливневых вод построен водоотводной канал.

По словам генерального директора "Синара-Девелопмент" Тимура Уфимцева, по своим характеристикам конгресс-центр - один из лучших объектов в России и единственный подобного уровня комплекс во всем Урало-Сибирском регионе.