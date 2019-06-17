Авиационные власти США могут начать летные испытания Boeing 737 MAX уже на этой неделе

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) может начать летные испытания Boeing 737 MAX с обновленным программным обеспечением уже на этой неделе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в авиационных кругах.

Ранее глава Boeing Деннис Мюленбург в Париже – в преддверии открытия авиасалона Ле Бурже – заявил: "Мы собираемся поднять в воздух MAX, который станет одним из самых безопасных самолетов в мире, но мы также знаем, что потребуется время, чтобы восстановить доверие наших клиентов и общественности, и это будет долгосрочный процесс".

Ранее авиаэксперты, в том числе и из Международной ассоциации гражданской авиации заявляли, что самолеты MAX едва ли вернутся к полетам раньше, чем осенью, а кто-то и вовсе не верит в возвращение этих Боингов в небо до конца 2019 года.

Напомним, после двух серьезных авиакатастроф, в которых погибли почти 350 человек, авиационные власти по всему миру приземлили самолеты Boeing 737 MAX до тех пор, пока производитель не исправит проблему, из-за которой могли произойти катастрофы.