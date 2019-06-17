Си Цзиньпин посетит КНДР
Председатель Китайской народной республики и Компартии Китая Си Цзиньпин по приглашению руководителя Трудовой партии КНДР Ким Чен Ына посетит Северную Корею.
Как передаёт "Синьхуа", визит состоится 20 - 21 июня.
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Председатель Китайской народной республики и Компартии Китая Си Цзиньпин по приглашению руководителя Трудовой партии КНДР Ким Чен Ына посетит Северную Корею.
Как передаёт "Синьхуа", визит состоится 20 - 21 июня.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС