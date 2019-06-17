В Ноябрьске дорожники, положив асфальт, заблокировали вход в подъезд жилого дома

В Ноябрьске во время ремонта площадки у подъезда одного из домов асфальт уложили так, что заблокировали вход в подъезд и подсобку. Чтобы жители могли попасть в свои квартиры, одну из дверей пришлось убрать, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Фотографии появились в соцсети. По словам их автора, теперь, чтобы поставить её обратно, надо выдолбить асфальт. Речь якобы идёт о подъезде дома №82а по Мира.

Комментаторы отмечают, в частности, что те, кто укладывал асфальт, "могли подумать, что дверь открывается вовнутрь".