Алексей Текслер: Мы достойно подготовимся и примем саммиты в 2020 году на высшем уровне

Глава Южного Урала Алексей Текслер уверен, что Челябинск примет саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году на высшем уровне. Об этом глава региона заявил по итогам саммита организации в Бишкеке, где он работал в составе российской делегации, передает корреспондент Накануне.RU.

Для Алексея Текслера участие в международном мероприятии неслучайно – в 2020 году саммит ШОС принимает Челябинск.

"Помимо участия в саммите, где я имею реальную возможность рассказать о потенциале Челябинской области, моя задача - перенять опыт организации событий подобного масштаба. Для Челябинска это будет впервые. Город меняется к саммитам. Новые дороги, аэропорт, здания, благоустройство и многое другое уже в работе. Все это сделает столицу Южного Урала более современным и комфортным городом, окажет и положительное влияние на область в целом", - сообщил глава области.

Политолог Александр Мельников отметил, что для Алексея Текслера участие в саммите ШОС - это возможность посмотреть на подобные мероприятия изнутри и презентовать регион на международном уровне.

"Под это подверстывается масштабная повестка, выходящая за рамки непосредственно саммитов и делающая Челябинск на какой-то период неофициальной столицей этих двух международных организаций. В Бишкеке Текслеру предстояло посмотреть на подобные мероприятия изнутри, причем крайне заинтересованным взглядом, извлечь из этих наблюдений какие-то практические моменты, которые помогут в подготовке и проведении, а также, конечно, дополнительно презентовать регион и предстоящие в нем мероприятия. Помимо сиюминутной задачи, есть и очевидная стратегическая - инвестроекты, на которые выходит Челябинская область с партнерами из стран ШОС и БРИКС, могут дать импульс экономике региона на десятилетия вперед", - сообщил он.

На заседании Совета глав государств - членов ШОС президент России Владимир Путин объявил даты проведения саммита ШОС. Он пройдет 22-23 июля 2020 года.

Алексей Текслер уверен, что Челябинск достойно подготовится к международному мероприятию. "Впереди еще много дел. Области нужны амбиции. Я уверен, что мы достойно подготовимся и примем саммиты в 2020 году на высшем уровне", - подчеркнул он.

Как рассказал сегодня после аппаратного совещания глава Челябинска Владимир Елистратов, подготовка города к саммитам ШОС и БРИКС идет по графику.

"Естественно, сделать осталось много. Подготовка ведется в рамках имеющихся у нас дорожных карт. Пока все идет относительно по графику. Сбои, конечно, есть, это живая работа, но мы стараемся", - подчеркнул он.