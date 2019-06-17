СМИ: Никита Михалков будет сбывать продукцию своих тосканских виноградников в сети винных ресторанов

14 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    часы мужские наручные здесь

Экономика В России
Никита Михалков, послание президента (2018) | Фото: nakanune.ru

СМИ: Никита Михалков будет сбывать продукцию своих тосканских виноградников в сети винных ресторанов

Никита Михалков нашел канал дистрибуции в России алкоголя со своих виноградников в Тоскане. Он намерен создать сеть специализированных ресторанов Dodici Wine & Kitchen за счет франчайзи, у которых будет возможность закупать итальянское вино напрямую, пишет газета "Коммерсант". Ранее режиссер на паях с братом, режиссером Андреем Кончаловским хотел запустить сеть быстрого питания "Едим дома".

Пока у компании Михалкова два заведения под этим брендом — в Нижнем Новгороде и на Остоженке в центре Москвы. Ресторан с винным бутиком в Нижнем Новгороде рассчитан на 40 посадочных мест, в 2018 году его выручка составила 42 млн руб., следует из собственных данных группы. Площадка на Остоженке также работает в камерном формате, средний чек заведений — 1,5–2 тыс. руб. У партнеров сети будет возможность получать алкоголь с винодельни Tenuta Dodici Никиты Михалкова в итальянской Тоскане. Площадь виноградников составляет 11 га, объем производства — 70 тыс. бутылок в год, говорится на сайте компании. В презентации для потенциальных партнеров отмечается, что в 2018 году было продано 15,6 тыс. бутылок вина, их стоимость варьируется от 1 тыс. до 5 тыс. руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: Никита Михалков будет сбывать продукцию своих тосканских виноградников в сети винных ресторанов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: никита михалков, ресторан, виноградник



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети