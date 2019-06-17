СМИ: Никита Михалков будет сбывать продукцию своих тосканских виноградников в сети винных ресторанов

Никита Михалков нашел канал дистрибуции в России алкоголя со своих виноградников в Тоскане. Он намерен создать сеть специализированных ресторанов Dodici Wine & Kitchen за счет франчайзи, у которых будет возможность закупать итальянское вино напрямую, пишет газета "Коммерсант". Ранее режиссер на паях с братом, режиссером Андреем Кончаловским хотел запустить сеть быстрого питания "Едим дома".

Пока у компании Михалкова два заведения под этим брендом — в Нижнем Новгороде и на Остоженке в центре Москвы. Ресторан с винным бутиком в Нижнем Новгороде рассчитан на 40 посадочных мест, в 2018 году его выручка составила 42 млн руб., следует из собственных данных группы. Площадка на Остоженке также работает в камерном формате, средний чек заведений — 1,5–2 тыс. руб. У партнеров сети будет возможность получать алкоголь с винодельни Tenuta Dodici Никиты Михалкова в итальянской Тоскане. Площадь виноградников составляет 11 га, объем производства — 70 тыс. бутылок в год, говорится на сайте компании. В презентации для потенциальных партнеров отмечается, что в 2018 году было продано 15,6 тыс. бутылок вина, их стоимость варьируется от 1 тыс. до 5 тыс. руб.