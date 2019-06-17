В России опять подорожал бензин. Медведев поручил разобраться, что это - "всплеск" или "системные вещи"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку проверить сообщения о случаях роста цен на АЗС.

"Циркулирует информация о том, что выросли цены на бензин. Причем речь идет о Дальнем Востоке и Сибирском регионе", - заявил глава кабмина на совещании с вице-премьерами.

Медведев отметил, что "если это какой-то всплеск - это одна ситуация, если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения", которые неоднократно обсуждались.

Козак в ответ сообщил, что вечером в понедельник соберет у себя представителей всех нефтяных компаний.

Ранее Накануне.RU сообщало, что в регионах России повышаются цены на автомобильное топливо на заправках. Рост цен начался в начале июня, хотя решение о "заморозке" должно работать до 1 июля.

Наиболее заметное повышение зафиксировано в Ханты-Мансийске – на 1,6%, Казани – на 1,4% и Красноярске – на 1,2%.

С просьбой проверить рост цен на топливо в управление ФАС обратилось министерство промышленности Саратовской области. В конце мая рост розничных цен на бензин на АЗС в сравнении с январем составил 2%, в регионе обеспокоены ростом мелкооптовых цен.

Напомним, на полях ПМЭФ министр энергетики России Александр Новак сообщил, что рост цен на бензин на АЗС сохранится в пределах инфляции до конца 2019 г. Оптимистичный прогноз он дал, несмотря на отказ Правительства от продления "заморозки". Участники рынка уверены в обратном: во втором полугодии производители будут переносить рост оптовых цен на розницу.