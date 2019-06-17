Алексей Чалый раскритиковал коллег из ОНФ и получил… благодарственное письмо за подписью президента

В минувшие выходные в Севастополе прошла конференция регионального штаба "Общероссийского народного фронта" (ОНФ), на которой прозвучал ряд резонансных тезисов. Как сообщают севастопольские СМИ, c критикой работы коллег по штабу ОНФ выступил сопредседатель и бывший "народный мэр" Алексей Чалый.

В самом штабе пропутинского движения в Севастополе прошла плановая ротация кадров, связанная в том числе с переездом некоторых руководителей на постоянное место жительства в другие регионы. В частности, поста лишилась Светлана Мельник, экс-директор исторического парка "Херсонес", теперь сопредседателем в местном отделении стала эколог Наталья Мильчакова. Как сообщается, серьезно обновился состав ревизионной комиссии севастопольского ОНФ.

Центральным, хотя и коротким, стало выступление перед членами ОНФ лидера движения в Севастополе, депутата Законодательного собрания Алексея Чалого, который раскритиковал действия прежнего руководства за отсутствие внятной позиции. Чалый отметил, что не всегда понимает отсутствие четкой позиции у своих коллег по ОНФ по тому или иному злободневному вопросу.

"О каких закупках нормальных можно говорить после, прошу прощения, очистных сооружений? Где оценка штаба народного фронта?" - обратился Чалый к своим коллегам-сопредседателям.

История со скандальным исчезновением федеральных денег, предназначенных на строительство комплекса очистных сооружений (КОС) "Южные" в Севастополе, действительно является в городе на протяжении ряда лет раздражителем для населения. Но то же самое Алексей Чалый повторил и о программах реконструкции севастопольских парков и скверов, в целом о благоустройстве. Выступающий предостерег коллег по ОНФ – из-за такой пассивности, мол, недалеко и до потери уважения в глазах простых людей.

Сразу заметим, что нелицеприятные оценки Чалого как "главного оппозиционера" исполнительной власти и работы губернатора Дмитрия Овсянникова взяты вовсе не с "потолка". В конце мая мы рассказывали, что печальная ситуация с реализацией федеральных программ в Севастополе стала предметом обсуждения Владимира Путина с чиновниками в Кремле, президент сделал ряд поручений по этому вопросу.

На этом фоне губернатор Овсянников, как сообщили в его пресс-службе, взял плановый отпуск, что, кстати, немедленно усилило слухи о его предстоящей отставке. В городе готовятся к выборам депутатов Законодательного собрания второго созыва, что характерно – московские функционеры партии сделали все, чтобы в них не участвовали ни люди из команды Чалого, ни представители команды Дмитрия Овсянникова.

Остается добавить, что прямо на конференции штаба ОНФ в Севастополе, как сообщили местные журналисты, Алексею Чалому в числе других сопредседателей было вручено благодарственное письмо за подписью президента страны и лидера ОНФ Владимира Путина.