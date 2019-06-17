Прокуратура обжалует мягкий приговор нижнетагильскому бизнесмену, который издевался над ребенком

В Свердловской области прокуратура обжалует приговор об условном наказании, которое назначил бизнесмену районный суд в Нижнем Тагиле за издевательства над ребенком. Установлено, что мужчина втыкал в ребенка иголки и надевал электроошейник, по его словам, "в воспитательных целях". Психиатрическая экспертиза установила, что мужчина пребывал в здравом уме и может отвечать за свои действия.

Гособвинитель просил для подсудимого наказание в виде лишения свободы на пять лет, Пригородный суд посчитал, что достаточно и трех лет условно с испытательным сроком.

Прокуратура сейчас готовит апелляцию, обжалование будет проходить в областном суде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Напомним, преступления относятся к 2014-16 гг., когда жертве было пять-семь лет. Местом действия стал загородный дом бизнесмена, расположенный недалеко от Нижнего Тагила. Предприниматель знал мальчика, потому что тот был сыном его подчинённой. Злоумышленник втыкал в руку ребенка иголки, избивал его прутом, а также заставил его носить ошейник, который бил маленького пострадавшего током.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мучитель здоров, однако его самооценка противоречива: преступник мнит себя гением, но доказывает это издевательствами над слабыми. Во время расследования он назвал свои поступки "воспитанием ребёнка, о котором его попросила мать мальчика". Суд оценил такие методы воздействия в четыре года лишения свободы условно с трёхлетним испытательным сроком.