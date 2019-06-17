Прокуратура обжалует мягкий приговор нижнетагильскому бизнесмену, который издевался над ребенком

14 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Прокуратура обжалует мягкий приговор нижнетагильскому бизнесмену, который издевался над ребенком

В Свердловской области прокуратура обжалует приговор об условном наказании, которое назначил бизнесмену районный суд в Нижнем Тагиле за издевательства над ребенком. Установлено, что мужчина втыкал в ребенка иголки и надевал электроошейник, по его словам, "в воспитательных целях". Психиатрическая экспертиза установила, что мужчина пребывал в здравом уме и может отвечать за свои действия.

Гособвинитель просил для подсудимого наказание в виде лишения свободы на пять лет, Пригородный суд посчитал, что достаточно и трех лет условно с испытательным сроком.

Прокуратура сейчас готовит апелляцию, обжалование будет проходить в областном суде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Напомним, преступления относятся к 2014-16 гг., когда жертве было пять-семь лет. Местом действия стал загородный дом бизнесмена, расположенный недалеко от Нижнего Тагила. Предприниматель знал мальчика, потому что тот был сыном его подчинённой. Злоумышленник втыкал в руку ребенка иголки, избивал его прутом, а также заставил его носить ошейник, который бил маленького пострадавшего током.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мучитель здоров, однако его самооценка противоречива: преступник мнит себя гением, но доказывает это издевательствами над слабыми. Во время расследования он назвал свои поступки "воспитанием ребёнка, о котором его попросила мать мальчика". Суд оценил такие методы воздействия в четыре года лишения свободы условно с трёхлетним испытательным сроком.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Прокуратура обжалует мягкий приговор нижнетагильскому бизнесмену, который издевался над ребенком

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: приговор, апелляция, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.06.2019 11:30 Мск Уральский бизнесмен втыкал в ребенка иголки и заставлял носить электроошейник. Наказан условно (!)

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети