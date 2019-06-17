В Нижневартовске на газоперерабатывающем заводе из-за удара молнии произошёл пожар

На Нижневартовском газоперерабатывающем заводе произошёл пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МЧС.

Сообщение о случившемся поступило диспетчеру Нижневартовского гарнизона пожарной охраны поступило в 12.23. Горело технологическое оборудование. К моменту приезда пожарных подразделений возгорания уже не наблюдалось. Подача газа переведена на аварийный факел, установка не повреждена. Завод работает в штатном режиме. Пострадавших нет.

Причиной возгорания стал удар молнии – над городом проходил грозовой фронт.