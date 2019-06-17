14 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Гройсман (2016) | Фото: rbc.ru

Гройсман призвал Порошенко "уйти в прошлое"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал "Блок Петра Порошенко" старой партией, "которая должна уйти в прошлое". Эту же характеристику он дал и "Батькивщине" Юлии Тимошенко в эфире телеканала ICTV.
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По его мнению, в новую Верховную раду должны прийти "новые силы", в том числе партия "Украинская стратегия Гройсмана". При этом сам Гройсман попал в Раду и стал премьером именно от "Блок Петра Порошенко".

Хотя он и призвал уйти в прошлое партию Порошенко, это относится к самому Порошенко, поскольку единственным шансом последнего остаться в политике - это попасть со своей партией в Раду.

Также Гройсман обвинил Порошенко во враждебной системе, которую не было воли изменить.

Заявление Гройсмана следует рассматривать в свете досрочных выборов в Раду, которые намечены на 21 июля. Однако рейтинг его партии не позволяет ему рассчитывать на попадание в парламент по пропорциональной системе.

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Гройсман призвал Порошенко "уйти в прошлое"

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Владимир Грйсман



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