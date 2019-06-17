Бари Алибасов выписался из больницы и собирается лететь в Казахстан

14 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России В бывшем СССР Москва
Бари Алибасов (2012) | Фото:newsmusic.ru

Бари Алибасов выписался из больницы и собирается лететь в Казахстан

72-летнего продюсера группы "На-На" Бари Алибасова выписали из больницы. Он сейчас находится с женой – 80-летней актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной и готовится к отправке в Казахстан на частном самолёте, сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на пиар-директора артиста Вадима Горжанкина.

Ранее стало известно, что Алибасову предложили пройти восстановление после химического отравления в Казахстане. Примечательно, что место реабилитации – санаторий – находится в труднодоступном горном районе. На случай экстренной госпитализации есть вертолетное сообщение.

Между тем, еще утром в НИИ скорой помощи им. Склифосовского состояние Алибасова оценивали как тяжелое. "Пока ещё в реанимации, никуда его не отправляли. Состояние тяжелое, температура вечером - 36,6. Сегодня утром - 36,8", - цитирует РИА Новости представителя больницы.

Напомним, Алибасов отравился, по ошибке выпив жидкость для прочистки труб. Он получил химический ожог внутренних органов и попал в реанимацию, где его ввели на несколько дней в медикаментозную кому.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бари Алибасов выписался из больницы и собирается лететь в Казахстан

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бари алибасов, выписка, больница, казахстан, реабилитация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 20.06.2019 13:59 Мск Сын Бари Алибасова объяснил обидные слова отца в свой адрес возможным "помутнением"
Ранее 20.06.2019 09:00 Мск Бари Алибасов решил лишить сына наследства

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.06.2019 09:02 Мск Бари Алибасов может покинуть Россию

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети