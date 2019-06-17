Бари Алибасов выписался из больницы и собирается лететь в Казахстан

72-летнего продюсера группы "На-На" Бари Алибасова выписали из больницы. Он сейчас находится с женой – 80-летней актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной и готовится к отправке в Казахстан на частном самолёте, сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на пиар-директора артиста Вадима Горжанкина.

Ранее стало известно, что Алибасову предложили пройти восстановление после химического отравления в Казахстане. Примечательно, что место реабилитации – санаторий – находится в труднодоступном горном районе. На случай экстренной госпитализации есть вертолетное сообщение.

Между тем, еще утром в НИИ скорой помощи им. Склифосовского состояние Алибасова оценивали как тяжелое. "Пока ещё в реанимации, никуда его не отправляли. Состояние тяжелое, температура вечером - 36,6. Сегодня утром - 36,8", - цитирует РИА Новости представителя больницы.

Напомним, Алибасов отравился, по ошибке выпив жидкость для прочистки труб. Он получил химический ожог внутренних органов и попал в реанимацию, где его ввели на несколько дней в медикаментозную кому.