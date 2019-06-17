"Вам отпущено полгода". Сергей Кургинян призвал власть поменять курс

Дело журналиста Ивана Голунова может быть частью "подставы системы", уверен политолог, лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян. На канале своего движения он прокомментировал дело журналиста и реакцию на него общественности.

"Вопят абсолютную фигню. Но очень согласованно. И это не может быть случайно", - заявил Кургинян.

"Подброс наркотиков осуществляется у нас в криминализованном государстве вот в таких количествах. Это осуществляется на Западе и где угодно еще. Но я хочу подчеркнуть не это, а то, что это так не осуществляется никогда. Это не 90-е годы, не край непуганых идиотов", - добавляет политолог.

Случившееся он называет "политическим заказом на определенную ситуацию", который не имеет отношения к конкретной личности журналиста.

"Это не месть негодяев за разоблачение. Это другая история. Но ни один человек не хочет сказать, что это другая история, но все это понимают", - считает Кургинян.

Уличный протест, по его мнению, был "разведкой боем" для того, чтобы подставить власть, и, по сути, продолжение некого общего сюжета с пенсионной реформой.

"Все, кроме клинических идиотов и провокаторов, понимают, что пенсионная реформа была ловушка. Мат, поставленный системе", - говорит он.

"Так вот милые мои, если есть остатки совести и инстинкта самосохранения, то быстро отменяйте это (пенсионную реформу, - прим. Накануне.RU). Никакие российско-китайские отношения и успехи на других направлениях не перекроют эту подставу. Соберите мозги в кучку, чтобы понять, как это сделать, чтобы не сделать еще большую подставу", - отметил он.

Если власть не отменит пенсионную реформу в ближайшее время, то она может получить серьезные проблемы, уверен политолог.

"В противном случае это будет снежный ком, переходящий в лавину. И когда я говорю, что на все отпущено меньше полугода, то это очень щадящая цифра, на самом деле отпущено еще меньше", - завершает он.