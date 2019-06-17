"Так же, как во время реновации". Почему провластные активисты провели митинг за Голунова

С самого начала истории с арестом и освобождением журналиста Ивана Голунова заговорили о беспрецедентной консолидации общества вокруг его фигуры. Журналиста либерального издания поддержали не только в оппозиционной прессе, но и коллеги на федеральных госканалах, в охранительских изданиях. Однако не успели закончиться акции протеста в поддержку Голунова, как в соцсетях системные и несистемные либералы снова разругались и начали делить их на "правильные" и "неправильные". Первые обвинили тех, кто вместе с Алексеем Навальным выходил на акцию протеста 12 июня, в провокации и попытке политизировать протест против полицейского произвола. Вторые обвинили первых в том, что они сливают протест, и практически единогласно признали митинг фейковым.

В День России, 12 июня, свой митинг провела несистемная оппозиция. Среди организаторов был в том числе журналист Илья Азар, однако после того как акция не была согласована властями, он вышел из оргкомитета. Редакция "Медузы" призвала своих читателей самим решать, выходить или не выходить на акцию. В итоге, только по данным МВД, на нее пришло 1200 человек. Более 200 человек было задержано (по другим данным - 400 человек).

16 июня прошел уже согласованный со столичными властями митинг. На него пришло от 300 до 700 человек. Акцию организовывали член СПЧ при президенте РФ Екатерина Винокурова и главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев.



На митинг 16 июня пришло около 700 человек

"А те, кто 12 пошел, а сегодня не пришел, и 12 ничего не смогли заявить, и сегодня возможностью заявить не воспользовались. Что, в общем, лишний раз объясняет нам природу событий 12 числа. Которая никакого отношения к решению реальных проблем не имела. А имела целью исключительно написать, как кровав чертов режим. Это называется "буду курить назло докторам". Ну ок, че, курите. А сегодня был митинг здорового человека", - писал блогер, колумнист Максим Кононенко.

Впрочем, эксперты согласны с тем, что два митинга в поддержку арестованного и освобожденного журналиста "Медузы" Ивана Голунова потребовались как инструмент политтехнологий. Власти было необходимо расколоть совместный протест охранителей и либералов.

Эта стратегия работает уже не первый раз, считает политолог Константин Калачев.

"Точно такая же тактика была использована во время реновации. Это называется спускать протест на тормозах. Когда после первого удачного митинга было проведено еще несколько подконтрольных. Совершенно было понятно, что на митинг, который организуют Гусев, Винокурова и Соловьев, люди не пойдут. Но зато это дало повод показать, что власть не против согласованных митингов. Запрещаем митинги? Нет, пожалуйста. Вот, первым подсуетился Гусев (главный редактор "Московского комсомольца", - прим. Накануне.RU)", - отмечает он.

Политолог, директор Центра политологических исследований Финуниверситета Павел Салин называет произошедшее "комплексом мероприятий по рассеиванию протеста".

"У митингов разные инициаторы. Митинг 12 июня был несогласованной с властью инициативой, которая появилась в результате массовой мобилизации творческого цеха и политически активных москвичей. Митинг 16 числа – часть политтехнологической игры власти по дроблению протеста. У власти были очень серьезные опасения, что 12 числа выйдет очень много людей, был проведен целый комплекс мероприятий по рассеиванию протеста. Одно из этих мероприятий – согласование митинга на 16 число, а потом на 23-е число, чтобы рассеять протестных активистов. Это тоже дало результат, хотя главным событием, конечно, была отмена уголовного преследования Голунова", – говорит Салин.