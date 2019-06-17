14 Октября 2020
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барак (2017) | Фото: Форум-групп

Калужанка пожаловалась Путину на свой барак, который должны были расселить пять лет назад

Следственные органы проверят сообщение, адресованное на Прямую линию с президентом, о нарушении жилищных прав жительницы Калуги.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, по словам женщины, она долгое время проживает во временном бараке.

Дом находится в пригороде Калуги, в 2014 году признан аварийным и подлежит сносу, а жильцы – переселению, выяснили в СК.

"Прямая линия" начнется 20 июня в полдень по московскому времени, поступило уже около 600 тыс. обращений.

Как сообщалось ранее, коммунальные тарифы, обманутые дольщики, низкие зарплаты и социальные выплаты - эти темы больше всего волнуют россиян, приславших вопросы для "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.

Рейтинг последнего "онлайна" был рекордно низкий, а за год упал и рейтинг самого президента. Судя по обнародованным вопросам, в фокусе окажутся выигрышные для федеральной власти и вредные для региональных чиновников темы.

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Калужанка пожаловалась Путину на свой барак, который должны были расселить пять лет назад

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Теги: прямая линия, владимир путин, барак



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