Калужанка пожаловалась Путину на свой барак, который должны были расселить пять лет назад

Следственные органы проверят сообщение, адресованное на Прямую линию с президентом, о нарушении жилищных прав жительницы Калуги.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, по словам женщины, она долгое время проживает во временном бараке.

Дом находится в пригороде Калуги, в 2014 году признан аварийным и подлежит сносу, а жильцы – переселению, выяснили в СК.

"Прямая линия" начнется 20 июня в полдень по московскому времени, поступило уже около 600 тыс. обращений.

Как сообщалось ранее, коммунальные тарифы, обманутые дольщики, низкие зарплаты и социальные выплаты - эти темы больше всего волнуют россиян, приславших вопросы для "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.

Рейтинг последнего "онлайна" был рекордно низкий, а за год упал и рейтинг самого президента. Судя по обнародованным вопросам, в фокусе окажутся выигрышные для федеральной власти и вредные для региональных чиновников темы.