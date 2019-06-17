14 Октября 2020
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Арина Шарапова (2017) | Фото:instagram.com/arinasharapova1tv

"Попробуйте фигню написать": Арина Шарапова вступилась за подругу Елену Малышеву

На прошлой неделе в шумное обсуждение и даже противостояние вылился выход очередной серии передачи "Жить здорово" на Первом канале. Сюжет с названием "Мой ребенок – идиот" обсуждали и профессиональные врачи, и представители общественных организаций. Очень жестко высказалась модель Наталья Водянова. Пользователи сети тоже не скупились на эпитеты в адрес доктора медицинских наук Елены Малышевой.

И вот в Instagram снимок с подругой опубликовала другая звезда Первого канала – Арина Шарапова. Она написала под фото с Еленой: "Подруги... и попробуйте фигню написать. Заблокирую".

В комментариях такая постановка вопроса вызвала отторжение у многих подписчиков. "Как страшно. Сами отпишемся", - пишет пользователь с ником e_l_e_n_a71. "Надо уважать мнение каждого своего подписчика. Ну что поделать, если кому то не нравится та же Малышева. Все равно надо писать " Ой, какие вы красивые..."?", - замечает svetlana_gorlacheva_. "Малышева не врач! Она политическая пропагандистка, шоумен, циничная и лицемерная! Жаль, что она ваша подруга! И теперь можете забанить!", - пишет frau.pania.

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"Попробуйте фигню написать": Арина Шарапова вступилась за подругу Елену Малышеву

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Теги: арина шарапова, елена малышева, травля, жить здорово



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