14 Октября 2020
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Общество Тюменская область
(2003) | Фото

Лучшим трактористом-машинистом Тюменской области стал работник АО "Успенское"

В Тюмени подвели итоги регионального конкурса "Лучший тракторист-машинист". Победителем стал работник АО "Успенское" из Тюменского района Андрей Кренинг, сообщили Накануне.RU в региональном департаменте агропромышленного комплекса.
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Второе место получил самый молодой участник соревнований, 23-летний работник ЗАО "Нива-Агро" из Упоровского района Андрей Потанин. Бронза – у сотрудника агрокомплекса "Маяк" Казанского района Алексея Селютина. Поскольку самый молодой участник, Андрей Потанин, оказался в числе призеров, звание "Самый молодой тракторист-машинист" вручили следующему по возрасту конкурсанту, работнику ИП глава К(Ф)Х Ташланов Владиславу Ташланову.

Напомним, в борьбе за победу конкурсантам предстояло пройти три испытания. Для демонстрации теоретических знаний необходимо было письменно ответить на 30 вопросов о безопасной эксплуатации самоходных машин и правилах дорожного движения. В практической части предстояло вспахать участок поля с правильным внешним видом гребней, бороздок, а также выдержанной глубиной и шириной вспашки. Точность предстояло показать при прохождении задания "Фигурное вождение колесного трактора". По итогам состязаний победителям и лауреатам вручили дипломы, памятные сувениры и денежные премии.

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Лучшим трактористом-машинистом Тюменской области стал работник АО "Успенское"

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Теги: Лучший тракторист-машинист, конкурс, Андрей Потанин, Алексей Селютин, Владислав Ташланов



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