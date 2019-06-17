В Челябинске осудили хакера, который взламывал платежные системы и соцсети

В Челябинске местного жителя признали виновным в хакерстве.

Другими словами, его обвинили по статьям "неправомерный доступ к компьютерной информации" и "создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ".

Мужчина через компьютер взламывал электронные платежные системы и аккаунты соцсетей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Ему назначили 10 месяцев ограничения свободы.