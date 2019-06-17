14 Октября 2020
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Общество Тюменская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Тюменцы проиграли борьбу за признание недействительной схемы обращения с ТКО

В Тюменском областном суде состоялось итоговое заседание по иску активистов, требовавших признать недействительной территориальную схему обращения с ТКО в регионе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, жители Тюмени подали коллективный иск к правительству Тюменской области с требованием отменить принятые расчеты тарифов. Конечная цель активистов, судя по всему, - пересмотр тарифов в сторону их уменьшения. Иск был инициирован представителями КПРФ, общественного движения "Диванные войска Тюмени", общества садоводов. К иску также присоединились 57 жителей Тюмени.

В пресс-службе областного суда Накануне.RU сообщили, что в иске отказано.

Отметим, ранее тюменские городские депутаты жестко раскритиковали работу единого регионального оператора в лице ООО "ТЭО", которое аффилировано с уральскими энергоолигархами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым. Почти целый час члены профильной комиссии гордумы спорили и ругались с заместителем генерального директора ООО "ТЭО" Светланой Петренко, которая пришла ответить на вопросы народных избранников.

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Тюменцы проиграли борьбу за признание недействительной схемы обращения с ТКО

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Теги: ТКО, тариф, мусорная реформа



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