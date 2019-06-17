14 Октября 2020
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Николай Цуканов (2019) | Фото: Накануне.RU

Граждане не знают, что такое нацпроекты. Уральский полпред обратился за помощью к СМИ 

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов в ходе заседания Совета руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, находящихся в пределах Уральского федерального округа, заявил, что 40% россиян практически не знают о том, что такое национальные проекты, хотя на их реализацию до 2024 года в бюджетах всех уровней заложена сумма в размере 25,7 трлн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Цуканов сообщил: по данным социологов, 43% жителей страны не осведомлены о нацпроекте в области здравоохранения, 48,9% - в области образования, о проекте "Экология" не знают почти 54% граждан. При этом свыше 37% россиян об этих проектах даже не слышали.

"Журналисты - спросите, знают ли люди о содержательной части [национальных проектов] или им надо более детально объяснить, - обратился он к присутствующим представителям СМИ после выступления ряда руководителей региональных парламентов, которые утверждали, что работа по информированию населения о нацпроектах находится на их территориях на должном уровне. - Просто чтобы мы сами понимали, что происходит, ведь социология - это одно, а реальность, обратная связь - совсем другое".

Полпред предложил журналистам выйти на улицы, чтобы респонденты смогли без купюр выразить свое мнение о национальных проектах и о том, насколько они воспринимаются обществом в качестве реального механизма улучшения жизни каждого человека. Ведь исходя из того, какие изменения происходят в здравоохранении, образовании и иных важных сферах, на поддержку и развитие которых выделены колоссальные средства, народ судит об эффективности власти, подчеркнул Цуканов.

Он также отметил, что на территории УрФО в первом квартале текущего года план финансирования нацпроекта выполнен лишь на 6,8%, хотя на эти цели в 2019 году будет направлено свыше 146 млрд руб., в том числе 35,5 млрд руб. - из федерального бюджета. Этот вопрос, по словам полпреда, региональные власти должны взять под особый контроль.

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Граждане не знают, что такое нацпроекты. Уральский полпред обратился за помощью к СМИ 

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Теги: нацпроекты, полпред



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