В аэропорту Домодедово начали тестировать лазерные алкорамки

В Московском аэропорту Домодедово на контрольно-пропускном пункте аэродрома установили лазерные алкотестеры.

Теперь сотрудники, работающие в контролируемой зоне аэропорта (КЗА), обязательно проходят бесконтактный дистанционный экспресс-тест состояния алкогольного опьянения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

Для тестирования на алкоголь достаточно сделать выдох в сторону рамки на небольшом расстоянии от нее, система проведет анализ и мгновенно выдаст результат проверки. Пока тест не будет пройден, турникет не откроется.

"Это еще один способ проверки сотрудников перед входом в зону транспортной безопасности, – рассказал пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов. – Благодаря новому оборудованию мы сможем автоматизировать медицинский контроль и оперативно получить 100%-й результат проверки на алкоголь без привлечения дополнительных ресурсов".

Лазерный алкотестер позволяет определить наличие паров этилового спирта в выдохе человека за одну секунду и готов немедленно провести следующее измерение.