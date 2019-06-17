14 Октября 2020
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пропускной режим, школа, турникет (2016) | Фото:angelsecurity.ru

В аэропорту Домодедово начали тестировать лазерные алкорамки

В Московском аэропорту Домодедово на контрольно-пропускном пункте аэродрома установили лазерные алкотестеры.

Теперь сотрудники, работающие в контролируемой зоне аэропорта (КЗА), обязательно проходят бесконтактный дистанционный экспресс-тест состояния алкогольного опьянения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

Для тестирования на алкоголь достаточно сделать выдох в сторону рамки на небольшом расстоянии от нее, система проведет анализ и мгновенно выдаст результат проверки. Пока тест не будет пройден, турникет не откроется.

"Это еще один способ проверки сотрудников перед входом в зону транспортной безопасности, – рассказал пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов. – Благодаря новому оборудованию мы сможем автоматизировать медицинский контроль и  оперативно получить 100%-й результат проверки на алкоголь без привлечения дополнительных ресурсов".

Лазерный алкотестер позволяет определить наличие паров этилового спирта в выдохе человека за одну секунду и готов немедленно провести следующее измерение.

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В аэропорту Домодедово начали тестировать лазерные алкорамки

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Теги: домодедово, алкоголь, тестирование, алкотестер



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