14 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Суд изменил приговор жительнице Челябинска, убившей парня шампуром

Челябинский областной суд частично изменил приговор местной жительнице, убившей парня шампуром.

Напомним, ночью 12 июля прошлого года осужденная и потерпевший отдыхали на озере Касарги, где употребляли алкоголь. Между ними произошла ссора. Девушка несколько раз ударила молодого человека руками и ногами, а затем, вооружившись шампуром, нанесла не менее семи ударов в область груди и живота потерпевшего. От полученных травм пострадавший скончался.

В марте суд приговорил челябинку к 6,5 годам в колонии общего режима и взыскал с нее 1 млн рублей в пользу потерпевших.

"Апелляционная инстанция увеличила размер компенсации морального вреда потерпевшим до 1 миллиона 300 тысяч рублей", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Добавим, что приговор обжаловадл адвокат осужденной. Он настаивал на оправдании его подзащитной. Сторона потерпевших просила увеличить срок наказания и размер компенсации морального вреда.

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Суд изменил приговор жительнице Челябинска, убившей парня шампуром

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Теги: убийство, суд, приговор,



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