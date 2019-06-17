Суд изменил приговор жительнице Челябинска, убившей парня шампуром

Челябинский областной суд частично изменил приговор местной жительнице, убившей парня шампуром.

Напомним, ночью 12 июля прошлого года осужденная и потерпевший отдыхали на озере Касарги, где употребляли алкоголь. Между ними произошла ссора. Девушка несколько раз ударила молодого человека руками и ногами, а затем, вооружившись шампуром, нанесла не менее семи ударов в область груди и живота потерпевшего. От полученных травм пострадавший скончался.

В марте суд приговорил челябинку к 6,5 годам в колонии общего режима и взыскал с нее 1 млн рублей в пользу потерпевших.

"Апелляционная инстанция увеличила размер компенсации морального вреда потерпевшим до 1 миллиона 300 тысяч рублей", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Добавим, что приговор обжаловадл адвокат осужденной. Он настаивал на оправдании его подзащитной. Сторона потерпевших просила увеличить срок наказания и размер компенсации морального вреда.