Старейшее предприятие Тюменской области отметит 85-летие

Старейшее предприятие Тюменской области, фанерный завод, отмечает 85-летие. Поздравления он примет в День работников леса, который в этом году отметят 15 сентября, сообщили Накануне.RU в региональном департаменте лесного комплекса.

С 1 марта 2018 г. Тюменский фанерный завод входит в состав группы "Свеза". Уже в этом году предприятие – единственное в Тюменской области – прошло добровольную сертификацию по системе FSC. Документ подтверждает, что вся произведённая продукция соответствует требованиям международных стандартов по контролю легальности происхождения древесного сырья и отслеживанию цепочек поставки лесопродукции.

Сегодня на заводе трудятся около 800 человек. В цехах завода – итальянское, японское и финское оборудование, на котором ежегодно выпускается более 90 тыс. "кубов" фанеры. Продукция идёт как на внутренний рынок, так и за рубеж – в США, Белоруссию, Германию, Казахстан и многие другие страны, включая Египет и ОАЭ. А налоговые отчисления компании "Свеза" в 2018 году в бюджет региона составили более 400 млн руб..

В планах компании – модернизировать и увеличить производственные мощности тюменского комбината в 2019 году на 30 %. Другая важная цель этого года – старт реализации проекта по раздельному сбору мусора, вторичной переработке отходов и их использованию.

Отметим, "Свеза" выпускает 1,4 млн "кубов" высококачественной продукции ежегодно, включая фанеру и древесно-стружечные плиты.