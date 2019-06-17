14 Октября 2020
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ДНР, Донбасс, ВСУ (2018) | Фото: официальный сайт ДНР

Пушилин заявил об ухудшении ситуации на линии фронта

Ситуация на линии разграничения в Донбассе обостряется с каждым днем. Об этом говорится в официальном заявлении главы ДНР Дениса Пушилина.
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Он отметил, что в ночь на 17 июня украинские боевики снова обстреливали позиции ДНР из тяжелого вооружения, а под обстрел попали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

"С каждым днем конфликт только обостряется. Ситуация на линии разграничения становится все жестче и кровопролитней", - подчеркнул Пушилин.

Он отметил, что это ставит под угрозу мирное урегулирование. Донецк продолжает придерживаться Минских соглашений, но готов дать "достойный ответ на любые действия ВФУ", которые будут пресечены.

Вчера в центре Донецка были слышны громкие залпы, чего не было несколько месяцев. Ситуация особенно обострилась после прихода на Украине президента Владимира Зеленского.

В СМИ даже появилась информация, что украинские боевики заняли окраину Донецка, но чуть позже в украинском штабе это официально опровергли. Артиллерийские бои шли на подступах к городу.

Вчера Управление Народной милиции ДНР сообщило, что украинские боевики готовятся обстрелять гражданские объекты в захваченной ими Авдеевке и обвинить в этом ДНР. В Авдеевку прибыли съемочные группы украинских телеканалов и журналисты.

Напомним, в Киеве заявляли, что улучшили тактическое положение в Марьинке - городе-сателлите Донецка. В ДНР это опровергли.

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Пушилин заявил об ухудшении ситуации на линии фронта

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, Денис Пушилин



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