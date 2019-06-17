РКН удалил из соцсетей фейки про конфликт с участием цыган в Чемодановке

Ложные сведения о конфликте в Пензенской области с участием цыган удалены из соцсетей, заявили в Роскомнадзоре.

"Информация, признанная Генпрокуратурой недостоверной, в настоящий момент удалена с площадок социальных сетей", - сказали РИА Новости в ведомстве.

Накануне губернатор Пензенской области Иван Белозерцев объявил, что в соцсетях распространяются фейковые новости о трагедии в Чемодановке.

Он заявил, что не позволит "использовать трагедию для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной "карты".

14 июня на народный сход около полутора тысяч жителей Чемодановки вышли после драки между местными жителями и цыганами. В результате бойни, которая, по данным местных полицейских, произошла 13 июня из-за "бытового конфликта", пострадали пять человек. Двое были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в больницу Пензы с черепно-мозговой травмой, скончался.

Возбуждены и расследуются уголовные дела. Ранее они были переквалифицированы. Сообщалось о задержании 15 человек, среди них - подозреваемый в убийстве 34-летнего мужчины.

Участие в народном сходе принял губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он заявил, что ситуация находится под контролем и пообещал оказать необходимую помощь семье погибшего.