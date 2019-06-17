РКН удалил из соцсетей фейки про конфликт с участием цыган в Чемодановке

14 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО В России
(2019) | Фото: sledcom.ru

РКН удалил из соцсетей фейки про конфликт с участием цыган в Чемодановке

Ложные сведения о конфликте в Пензенской области с участием цыган удалены из соцсетей, заявили в Роскомнадзоре.

"Информация, признанная Генпрокуратурой недостоверной, в настоящий момент удалена с площадок социальных сетей", - сказали РИА Новости в ведомстве.

Накануне губернатор Пензенской области Иван Белозерцев объявил, что в соцсетях распространяются фейковые новости о трагедии в Чемодановке.

Он заявил, что не позволит "использовать трагедию для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной "карты".

14 июня на народный сход около полутора тысяч жителей Чемодановки вышли после драки между местными жителями и цыганами. В результате бойни, которая, по данным местных полицейских, произошла 13 июня из-за "бытового конфликта", пострадали пять человек. Двое были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в больницу Пензы с черепно-мозговой травмой, скончался.

Возбуждены и расследуются уголовные дела. Ранее они были переквалифицированы. Сообщалось о задержании 15 человек, среди них - подозреваемый в убийстве 34-летнего мужчины.

Участие в народном сходе принял губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он заявил, что ситуация находится под контролем и пообещал оказать необходимую помощь семье погибшего.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

РКН удалил из соцсетей фейки про конфликт с участием цыган в Чемодановке

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: чемодановка, конфликт, фейки, роскомнадзор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 18.06.2019 11:09 Мск Арестованы 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке
Ранее 18.06.2019 07:51 Мск Цыгане выехали из двух сел под Пензой после массовых волнений

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.06.2019 10:30 Мск Полпред президента в ПФО взял под личный контроль конфликт в Чемодановке
Ранее 16.06.2019 17:56 Мск Пензенский губернатор считает, что о трагедии в Чемодановке распространяют фейки
Ранее 16.06.2019 16:16 Мск В Чемодановке ввели сухой закон
Ранее 16.06.2019 10:32 Мск Еще 12 человек задержаны по делу о побоище в Чемодановке. В том числе вероятный убийца
Ранее 16.06.2019 06:34 Мск "Делом Чемодановки" займется ГСУ Следственного комитета. Среди виновников могут быть должностные лица
Ранее 16.06.2019 05:29 Мск Не было бы счастья, да несчастье помогло: В Чемодановке отремонтируют дорогу, откроют полицейский участок, сделают водопровод
Ранее 15.06.2019 19:24 Мск Глава автономии цыган поделилась своей версией конфликта в Чемодановке: поругались дети
Ранее 15.06.2019 14:31 Мск В Чемодановке опознаны 12 участников массовой драки
Ранее 15.06.2019 10:30 Мск В Чемодановке после массовой драки в полицию доставлены 174 человека
Ранее 15.06.2019 09:22 Мск Власть возьмет на себя расходы по погребению жителя Чемодановки погибшего во время массовой драки
Ранее 14.06.2019 22:10 Мск В Чемодановке разгорелся межнациональный конфликт: тысячи жителей собрались на сход

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети