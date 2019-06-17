14 Октября 2020
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тюмень баня конструктивизм (2013) | Фото:

Знаменитая тюменская "круглая баня" получила положительную экспертизу, но чиновники не спешат спасать объект

Знаменитая кирпичная "круглая баня" в центре Тюмени на улице Ленина прошла государственную историко-культурную экспертизу на предмет включения объекта в реестр охраняемых государством памятников. Как передает корреспондент Накануне.RU, пакет документов был сдан еще 6 июня.

Инициатором и заказчиком проведения экспертизы от лица неравнодушных граждан и градозащитников, которые много лет выступали с требованием сохранить уникальное здание, выступила общественная организация "Совет рабочих, крестьян, специалистов и служащих Тюменской области". Саму же экспертизу провели местные лицензированные эксперты, аттестованные в Министерстве культуры РФ.

В настоящее время памятник носит временный статус "выявленного" объекта культурного наследия, которого он уже один раз лишался.

Отметим, что согласно действующему законодательству, профильный орган при областном правительстве обязан опубликовать документ в течение пяти дней для ознакомления и сбора замечаний и предложений, однако на официальном сайте пока никакой информации нет.

В комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области в разговоре с корреспондентом Накануне.RU затруднились прокомментировать ситуацию и попросили составить официальный письменный запрос.

По информации нашего источника, решение о включении "круглой бани" в реестр сейчас принимается на самом верху и ввиду отсутствия ключевых чиновников в течение прошлой недели "была взята пауза".

обращение, круглая баня(2019)|Фото: Накануне.RU

Формально комитет может "завернуть" экспертизу по многострадальному объекту, но сделать это очень сложно – для этого нужны веские юридические основания, четко прописанные в законе, которые не терпят субъективности.

Тюменский активист Михаил Савелков, который отнес пакет документов в областную администрацию, напомнил, что история с защитой памятника началась много лет назад и подчеркнул, что сейчас общественность ждет положительного ответа от властей.

"Единственный в Тюмени памятник конструктивизма – как советского и признанного во всем мире архитектурного авангардистского стиля должен быть сохранен. В настоящий момент мы ждем решения от комитета и тюменских властей, тем более, что нынешний министр строительства Владимир Якушев, будучи губернатором, публично заявлял о том, что баню нужно отдать для нужд творческой молодежи", – рассказал он корреспонденту Накануне.RU.

Напомним, что история вокруг памятника началась еще несколько лет назад – весной 2013 года с заявления тогда еще главы Тюмени, а ныне губернатора Тюменской области Александра Моора, о том, что на месте здания будет возведена парковка. С этого момента градозащитники и общественники вступили в долгую борьбу за уникальный памятник. За пять с лишним лет "круглая баня" успела перенести под своими стенами пикеты, акцию с обнаженными активистами, пожар, а также лишение охранного статуса выявленного объекта культурного наследия и вновь его обретение. Экс-глава региона Владимир Якушев в конце 2015 года пообещал даже отдать здание под молодежный центр, но после этого ходило много слухов, что баню хотят все же снести, а инвесторов не пускают на объект. Также "круглая баня" стала и причиной отставки почти в полном составе профильного областного комитета по охране и использованию объектов культурного наследия, когда общественникам удалось вернуть ей статус охраны в качестве "выявленного" объекта.

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Знаменитая тюменская "круглая баня" получила положительную экспертизу, но чиновники не спешат спасать объект

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Теги: круглая баня, Михаил Савелков



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