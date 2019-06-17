14 Октября 2020
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Образование Приволжский ФО Пермский край
Андрей Колесников (2019) | Фото: Пресс-служба ПГГПУ

Ректор ведущего пермского вуза ушел в отставку

Приказом Министерства науки и высшего образования России от должности ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета освобожден Андрей Колесников. Учредитель принял решение не продлевать его полномочия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета.

Андрей Колесников возглавлял вуз с 2001 г., в 2015 г. ему исполнилось 65 лет - это предельный возраст для работы ректором.

На ученом совете ПГГУ будет объявлено о начале подготовки к процедуре выборов нового ректора. Временно исполняющим обязанности руководителя стал Константин Егоров.

Колесников останется в команде университета, отметили в вузе. Он займет пост советника ректора по развитию образовательной среды.

Андрей Колесников(2019)|Фото: Пресс-служба ПГГПУ

"В ведении советника будет ряд задач, среди которых значатся: формирование попечительского совета университета, работа с ассоциацией выпускников, создание эндаумент-фонда ПГГПУ и иных инструментов поддержки вуза", - уточнили в пресс-службе.

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Ректор ведущего пермского вуза ушел в отставку

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Теги: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Колесников, ректор, отставка



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