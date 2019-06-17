В Нижневартовске из самолета "Уральских авиалиний" выпал надувной трап. Рейс на Уфу задержали на 9 часов

В Нижневартовске серьёзно задержан вылет борта "Уральских авиалиний" в Уфу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, задержка составила девять часов – самолёт должен был улететь в 0.55, однако сделал это только в 10.20.

"Самолёт был задержан из-за самопроизвольного выпуска надувного трапа. Сейчас он уже приземлился в Уфе", - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь перевозчика Вера Гасникова.

Одна задержка стала причиной ещё двух: согласно данным онлайн-табло аэропорта столицы Самотлора, на восемь с половиной часов задерживается прибытие самолёта этой же авиакомпании из Уфы и на шесть часов – до 18.10 – вылет борта в Краснодар.

Напомним, в последнее время самолёты "Уральских авиалиний" часто попадают в передряги. 6 июня "Airbus 320-200", вылетевший из Москвы в Брно, вернулся в "Домодедово" после срабатывания датчика неисправности шасси. Вечером 8 июня сразу после вылета борта из Санкт-Петербурга в Екатеринбург выяснилось, что у лайнера возникли проблемы с шасси. Экипаж принял решение вернуться в воздушную гавань Северной столицы. Вскоре пассажиры прибыли в пункт назначения на резервном самолёте. 10 июня в Екатеринбурге из-за технических неполадок сел самолёт "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Томск.