Экс-глава Генштаба ВСУ признал, что в 2014 году ошибочно бомбили своих

Бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко признал, что в 2014 году украинская авиация ошибочно бомбила под Луганском нацистский батальон "Донбасс", который направлялся на штурм Попасной. Об этом он сказал в эфире UATV.

По его словам, колонну увидели летчики.

"В основном там была гражданская техника, школьные автобусы и так далее, но частично и военная техника. Вот летчики тогда нанесли удар, а потом мы долго разбирались, чья же это колонна", - сказал Муженко.

В его словах очевидная странность: на штурм города направлялись гражданская техника и школьные автобусы, и лишь частично была военная техника.

На его признание отреагировал депутат Рады известный боевик Семен Семенченко, который как раз в то время возглавлял "Донбасс".

"А, так это, значит, был подонок Муженко, а не россияне? Пять лет прошло - только узнал, что это они тогда по нам били. Встретимся когда-нибудь, тварь тупая", - написал Семенченко.

Напомним, Муженко был отправлен в отставку после ухода Петра Порошенко. На его место пришел Руслан Хомчак - один из прямых виновников Иловайского котла.