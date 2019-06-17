14 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
пистолет, оружие (2018) | Фото: 66.мвд.рф

Житель Нижнего Тагила, устроивший стрельбу у кафе "Грот", владеет пистолетом законно

Стрельбу у кафе "Грот" в Нижнем Тагиле прокомментировали в свердловской полиции. По данным пресс-секретаря областного главка Валерия Горелых, причиной пальбы стала словесная перепалка, в результате которой обиженный тагильчанин применил в качестве последнего аргумента свой зарегистрированный травматический пистолет.

Напомним, накануне утром в больницу №1 Нижнего Тагила доставили из кафе "Грот" 34-летнего мужчину с огнестрельным ранением грудной клетки и бедра. Полицейские, прибывшие на место преступления, выяснили, что пострадавший, будучи сильно нетрезвым, поссорился с другим, тоже пьяным, ранее не знакомым ему посетителем заведения. После обмена оскорблениями, один из мужчин ушел домой за пистолетом, вернулся и расстрелял обидчика - выпустил не менее трех пуль.

Полицейские сразу установили личность стрелявшего, обнаружили и изъяли у него орудие преступления - "травмат" МП-79-9 ТМ.

Его хозяин, 35-летний местный житель, владеет им на законных основаниях, есть соответствующее разрешение. Срок лицензии заканчивается 10 апреля 2020 года.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело, квалифицированное как "угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью". Наказание по ней предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет. "Точная причина, из-за которой задержанный гражданин взялся за пистолет, сейчас устанавливается оперуполномоченными угрозыска. До момента начала судебного разбирательства стрелок будет находиться под подпиской о невыезде", - отметил полковник Горелых.

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Житель Нижнего Тагила, устроивший стрельбу у кафе "Грот", владеет пистолетом законно

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Теги: стрельба, нижний тагил, кафе грот, травматический пистолет



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