Главный железнодорожник Зауралья на суде отделался штрафом

Замначальника Южно-Уральской железной дороги Сергей Домосканов признан судом виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, передает корреспондент Накануне.RU.

Курганский городской суд 17 июня назначил ему наказание в виде штрафа в размере 450 тыс. руб.

Напомним, ранее Домосканов признался в злоупотреблении полномочиями и растрате имущества РЖД. Его задержали 8 ноября прошлого года в собственном кабинете. Сначала он категорически не хотел признавать вину, однако сейчас осознал свои ошибки и даже добровольно возместил причиненный ущерб.

Домосканов обвинялся в растрате казенного бензина на личные нужды.