Жену Зеленского высмеяли за поездку в киевский "Артек"

Первая леди Украины Ольга Зеленская посетила "Артек". Правда, не совсем тот, о котором подумает любой, услышав это название.

Украинский МДЦ "Артек" находится теперь не в крымском Гурзуфе, а в пригороде Киева.

Поскольку воспоминаниями поделиться все-таки хочется, Зеленская в Instagram вспоминает, как была в крымском "Артеке" и почему-то соотносит его с лагерем под Киевом. "Много лет назад, в 1994, я провела в "Артеке" незабываемые моменты своей юности. И вот сегодня "Артеку" исполняется 94 года, и я снова здесь. Была чрезвычайно рада провести этот день в Пуще-Водице под Киевом вместе с легендарным украинским спортсменом, президентом Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой", - пишет Ольга.

Такое нелепое отрицание очевидного факта – Ольга была в 94-м году в Крыму, а не в пригороде Киева – в комментариях блога первой леди высмеивают: "А разве "Артек" под Киевом????Вы в 94году были в Пуще-Водице?", "Артек – Крым", "Фальшивка сплошная, страна, президенты, "Артек" и тот фальшивый", "Артек, это только Крым! Какая ещё Пуща Водица, Вы бы видели какой он сейчас, высший класс! А при Украине он загибался, а теперь это действительно Артек для детей!".