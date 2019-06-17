В Кемеровской области взбесилось колесо обозрения

В Центральном городском парке Белова Кемеровской области вышло из строя колесо обозрения. В момент поломки в кабинках аттракциона находились люди. По словам очевидцев, в результате случившегося пострадали несколько человек, сообщает Федералпресс.

Сначала колесо затормозило, а потом резко начало раскручиваться, рассказал один из местных жителей. Аттракцион остановили, вырубив электропитание. Горожане, что находились внизу, выпрыгивали из кабинок. Некоторые получили ушибы.

Спустя 10 минут колесо вновь запустили, чтобы остальные пассажиры смогли с него сойти. В результате инцидента серьезных травм никто не получил. Большинство пострадавших, включая детей, отделались испугом.