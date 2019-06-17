В Нягани мужчина поджег часовню, украв иконы и крест

В Югре мужчина украл из церкви иконы и крест, а после поджег здание. Изначально преступник планировал украсть ящик для пожертвований, пишет Федералпресс.

В Нягани 22-летний мужчина проник в часовню Сергея Радонежского на территории школы № 14, чтобы украсть ящик с пожертвованиями прихожан. Не найдя денег, молодой человек решил забрать с собой иконы и деревянный крест. После няганец поджог часовню, чтобы скрыть следы преступления.

После тушения пожара священнослужитель обнаружил пропажу и обратился в полицию. Из показаний священника известно, что одной из украденных икон насчитывается более 150 лет.

Недалеко от места происшествия сотрудники полиции нашли украденный крест, который вор выронил, когда сбегал. Самого подозреваемого задержали в течение нескольких часов. Оказалось, что ранее он уже был судим за имущественные преступления.

Полицейском задержанный рассказал, что иконы спрятал неподалеку в лесу. На данный момент все украденное вернули в часовню. На подозреваемого в краже заведено уголовное дело. Сейчас следствие решает возбуждать ли дело по факту поджога, сообщает пресс-служба МВД по Югре.