СП: "Мосфильм" арендует у государства землю за валюту, которой не существует 20 лет

Счетная палата обнаружила арендный договор между киноконцерном "Мосфильм" и управлением Росимущества в Москве в валюте ЭКЮ, которая не существует с 1998 года, пишет РБК.

Договор был заключен 26 апреля 1996 года и действует до сих пор. По нему арендная плата за площадь 34,4 га составляет 626,8 тыс. ЭКЮ.

Эта валюта использовалась в Европе с 1979 по 1998 год, а затем ее заменил евро. В пересчете на рубли эта сумма составляет около 15,2 млн руб.

Директор киноконцерна Карен Шахназаров в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" предположил, что информация о контракте не совсем корректно передана. "Я думаю, что не вполне соответствует действительности, но я не в курсе", - сказал он.

Ранее сообщалось, что на базе киноконцерна "Мосфильм" будет создан многофункциональный производственно-культурный центр.

Росимуществу было поручено образовать из находящегося в федеральной собственности земельного участка площадью 43 000 кв. м три земельных участка и предоставить их в аренду инвестору - ООО "Альтера Парк", который реализует инвестпроект по созданию центра.

В результате реализации инвестиционного проекта для киноконцерна "Мосфильм" предполагалось создать два съемочных павильона, киноконцертный комплекс с тремя кинозалами и комплекс сценическо-постановочных средств.