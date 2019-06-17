СП: "Мосфильм" арендует у государства землю за валюту, которой не существует 20 лет

14 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Мосфильм (2017) | Фото:mkrf.ru

СП: "Мосфильм" арендует у государства землю за валюту, которой не существует 20 лет

Счетная палата обнаружила арендный договор между киноконцерном "Мосфильм" и управлением Росимущества в Москве в валюте ЭКЮ, которая не существует с 1998 года, пишет РБК.

Договор был заключен 26 апреля 1996 года и действует до сих пор. По нему арендная плата за площадь 34,4 га составляет 626,8 тыс. ЭКЮ.

Эта валюта использовалась в Европе с 1979 по 1998 год, а затем ее заменил евро. В пересчете на рубли эта сумма составляет около 15,2 млн руб.

Директор киноконцерна Карен Шахназаров в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" предположил, что информация о контракте не совсем корректно передана. "Я думаю, что не вполне соответствует действительности, но я не в курсе", - сказал он.

Ранее сообщалось, что на базе киноконцерна "Мосфильм" будет создан многофункциональный производственно-культурный центр.

Росимуществу было поручено образовать из находящегося в федеральной собственности земельного участка площадью 43 000 кв. м три земельных участка и предоставить их в аренду инвестору - ООО "Альтера Парк", который реализует инвестпроект по созданию центра.

В результате реализации инвестиционного проекта для киноконцерна "Мосфильм" предполагалось создать два съемочных павильона, киноконцертный комплекс с тремя кинозалами и комплекс сценическо-постановочных средств.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СП: "Мосфильм" арендует у государства землю за валюту, которой не существует 20 лет

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: счетная палата, мосфильм, валюта экю



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети