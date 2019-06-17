На въезде в Екатеринбург полицейские сняли табличку "Город бесов"

Полицейские Екатеринбурга сняли с дорожного знака на въезде в город установленную утром 17 июня табличку "Город бесов", сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

В полиции также отметили, что тех, кто повесил табличку на дорожный знак, ищут. За подобные действия предусмотрен штраф в размере до 10 тыс. руб.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии отметили, что авторы этой таблички продолжают подталкивать церковь и протестующих к новым столкновениям.

"Посмотрите, нас продолжают подталкивать к противостоянию. Православная общественность очень огорчена тем, что подобные провокации продолжаются. Вчера владыка сказал - мы не будем строить храм в сквере. Казалось бы, все, конец противостоянию. Но вы видите, что происходит. Сейчас очень важный момент - какой город мы хотим получить: город с такой вот табличкой или город добрых, красивых, умных людей? Идет перезагрузка гражданского общества на примере Екатеринбурга. Епархия обозначила свою позицию - она как всегда миротворческая и с любовью к ближним", - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь епархии Анжела Тамбова.

Ранее российский телеведущий Владимир Соловьев пригрозил приехать в Екатеринбург изгонять бесов. Табличка была связана с переносом строительства храма Святой Екатерины, из-за которого в городе проходили массовые беспорядки - люди протестовали против появления храма в сквере у Драмтеатра.